18-jarig talent Vanzeir (Genk) loopt zware knieblessure op bij jonge Duivels

Door: redactie

12/10/16 - 14u29

© photo news.

De 18-jarige Dante Vanzeir staat voor een lange tijd aan de kant. Zijn club Racing Genk meldde op de officiële website dat de aanvaller gisteren de voorste kruisbanden van zijn linkerknie scheurde tijdens het duel tussen de Rode Duivels U19 en Rusland. "De hele KRC Genk familie staat achter Dante en zal hem ondersteunen in deze moeilijke periode. Veel beterschap Dante!", staat er te lezen.



Dante Vanzeir was vorig jaar in november nog een van de uitblinkers op het WK U17 in Chili waar België met dank aan de 18-jarige knaap derde werd. Vanzeir scoorde in de troostfinale twee keer en tekende ook voor een assist in het duel tegen Mexico.