Standard Luik en Collins Fai aanvaarden schorsing van twee speeldagen

Door: redactie

12/10/16 - 11u44

Fai ging stevig door op het onderbeen van Stanciu. © photo news.

Collins Fai en Standard Luik gaan niet in beroep tegen de schorsing van twee speeldagen en boete van 800 euro die de Kameroense verdediger van de Rouches gisteren kreeg van de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB). Fai mist zo de verplaatsing naar KV Kortrijk (15 oktober) en de thuismatch tegen Waasland-Beveren (23 oktober).

Fai werd op basis van de televisiebeelden van Standard-Anderlecht (0-1) op de negende speeldag vervolgd door het Bondsparket, dat drie speeldagen schorsing vorderde. De 24-jarige verdediger ging iets voor het halfuur vol door op de enkel van Stanciu, maar ontsnapte aan de rode kaart. Scheidsrechter Sébastien Delferière toonde het gele karton.



"De tv-beelden bevestigen het verslag van de Reviewcommissie: Fai voert een tackle uit op Stanciu met gestrekt been en studs vooruit. Hij raakt zijn tegenstander op de achilleshiel. De tackle kwam te laat en Fai had geen mogelijkheid om de bal te spelen. Standard wil de fout minimaliseren door te stellen dat Fai de bal probeerde te spelen, maar veel te laat kwam. De commissie kan zich daarin niet vinden. Het betreft een zware overtreding, die de fysieke integriteit van Stanciu in gevaar bracht. De scheidsrechter heeft zich manifest vergist door slechts een gele kaart te geven aan Fai", luidde gisteren het vonnis van de Geschillencommissie.