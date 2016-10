"Boucaut is als een moordenaar die niet bekent"

Bart Fieremans en Jonas Van De Veire

Alexandre Boucaut is niet langer welkom om wedstrijden van AA Gent te fluiten. De club besliste gisteren om de scheidsrechter te wraken na een niet-gefloten penalty in het nadeel van AA Gent op Club Brugge (1-0) op 2 oktober. Gentmanager Michel Louwagie: "Iedereen kan een vergissing begaan, maar je moet die kunnen erkennen".

Boucaut zag tijdens Club-AA Gent een duwfout van Stefano Denswil op Renato Neto over het hoofd. Trainer Hein Vanhaezebrouck nam de ref nadien zwaar op de korrel, maar nog meer ligt de club een interview van Boucaut op de maag: daags erna zei hij dat hij na het zien van de tv-beelden bij zijn mening bleef om geen strafschop te fluiten.



"Voor AA Gent was hiermee de maat vol. Daarom wraken we Boucaut", luidde het in een communiqué. Gentmanager Michel Louwagie deed in een reactie er nog een schepje bovenop: "Boucaut maakte een fout - daar waren alle specialisten het over eens. Maar als hij dat een dag later nog steeds niet wil toegeven... (zucht) Het is zoals een moordenaar die niet wil bekennen dat hij een moord pleegde."



"Kijk, iedereen kan een vergissing begaan. Maar je moet die kunnen erkennen. Dat neemt de woede weg bij spelers, technische staf en supporters. Nu blijft dat hangen. En kunnen we die ref niet meer naar hier laten komen."