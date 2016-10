Collins Fai krijgt twee speeldagen schorsing, 1000 euro boete voor Club Brugge

Door: redactie

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Collins Fai twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd. De Kameroense verdediger van Standard Luik mist de verplaatsing naar KV Kortrijk (15 oktober) en de thuismatch tegen Waasland-Beveren (23 oktober).

Fai werd op basis van de televisiebeelden van de negende speeldag vervolgd door het Bondsparket. In het met 0-1 verloren duel tegen RSC Anderlecht zette hij zijn tackle op Nicolae Stanciu te laat in, waardoor hij de enkel van de Anderlecht-speler raakte met de studs. Scheidsrechter Delferière bestrafte de overtreding met een gele kaart. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie moest Fai zich voor de overtreding verantwoorden voor de Geschillencommissie. Standard kan nog beroep aantekenen tegen de twee speeldagen schorsing voor zijn verdediger.



De Geschillencommissie veroordeelde Club Brugge tot een boete van 1.500 euro, waarvan 1.000 euro effectief. Op bezoek bij Excel Moeskroen (0-3) op 23 september vierden de supporters van de landskampioen het openingsdoelpunt van Izquierdo met Bengaals vuur. Scheidsrechter Lambrechts moest de openingswedstrijd van de achtste speeldag voor vijf minuten stilleggen, omdat de witte rookpluim het onmogelijk maakte te voetballen op Le Canonnier. Club Brugge veroordeelde de "actie van enkelingen" vrijwel meteen op zijn website, maar wordt alsnog gestraft door de Geschillencommissie.



Rami Gershon hoeft geen schorsing uit te zitten. De verdediger van AA Gent werd in de 86e minuut van het met 1-0 verloren duel in Brugge (speeldag 9) de rode kaart onder de neus geduwd voor een overtreding op Claudemir. Het Bondsparket vroeg om Gershon te schorsen voor de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober), maar AA Gent aanvaardde dat strafvoorstel niet. De Geschillencommissie vond de uitsluiting voldoende, waardoor Gershon zondag in de topper tegen Essevee gewoon aan de aftrap kan staan.