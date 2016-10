Overbelastingsblessures bij Anderlecht berekend risico bij Weiler: "Geen tijd om te roteren"

Niels Vleminckx

11/10/16 - 11u37

© photo news.

Sofiane Hanni en Leander Dendoncker zijn door adductorenletsels hoogst onzeker voor de wedstrijd van zondag tegen Lokeren. Een vervelend maar onvermijdelijk neveneffect van coach Weilers zoektocht naar automatismen. De twee speelden al véél wedstrijden.

"We moeten automatismen creëren." Geen nagel waarop René Weiler zo veel geklopt heeft als de roep naar meer vastheid binnen zijn elftal. De knotsgekke transferzomer, met tien inkomende en achttien uitgaande transfers, laat nog altijd zijn sporen na. De helft van de A-kern kende elkaar voor de zomer niet eens. De verschillende looplijnen, de uiteenlopende karakters en gewoonten: zoals Bucky Laplasse in de serie 'Het Eiland' ooit zei: "Een groep is geen ploeg."



