Door: redactie

9/10/16 - 18u25 Bron: vtmnieuws.be

video

Anderlecht versus Club Brugge in de strijd om de mooiste goal van de maand september, die begin volgend jaar op het Gala van de Gouden Schoen meedingt naar de titel van 'Goal van het Jaar'. Tielemans en Harbaoui versus Izquierdo en Van Rhijn: bekijk de vier goals in de door VTM Stadion samengestelde video hierboven, stemmen op wat voor jou de mooiste goal is doe je hieronder.