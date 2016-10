Door: Bart Fieremans in Spanje

8/10/16 - 15u00

Hoefkens met zijn vrouw Vanessa, zoontje Milan (13) en dochtertje Valentina (10). "Hij speelt bij een lokale voetbalclub en zij houdt van ballet en dans." © Marilu Baez.

Dat treft: pal op zijn 38ste verjaardag ontvangt Carl Hoefkens ons bij Marbella. Als ex-speler bij Manchester 62 uit Gibraltar is de interland maandag voor hem speciaal. Achter de rug ligt een apart jaar: in januari officieel met zijn gezin verhuisd naar Spanje, in maart gestopt als profvoetballer, in april een zwaar ongeval overleefd, en intussen een nieuwe passie gevonden in CrossFit-training. 'Ik ben gelukkig en Vanessa en de kinderen zijn gelukkig: meer moet ik niet hebben.'

© Marilu Baez.

'Is Carl er nog niet? Wacht. Ik bel hem efkes.' Luc, uitbater van restaurant Terraza Aguadulce bij de chique jachthaven van Puerto Banus in Marbella is goede maatjes met Hoefkens. Hier legde Hoefkens de afspraak vast en komt hij graag over de vloer, al is het maar om eens in het Nederlands te klappen. 'Verse zeetong', zo verraadt ook het Nederlands op het menubord aan het terras de roots van de patron.



Hoefkens daagt op. Dan is het wel even schrikken. Hij heeft niet meer het afgetrainde lichaam van een profvoetballer, maar ziet er met zijn massief gespierd torso meer uit als een Rocky-krachtpatser: zijn biceps lijken verdubbeld in omvang. Ja, het effect van CrossFit-training. Een fitnessvorm die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert, legt Hoefkens uit: "Het maakt je sterker en betere in alles wat je voor je leven nodig hebt en in wat een mens kan."



Hoefkens vond er zijn passie én job in. "Ik geef ook zelf persoonlijke trainingen en klassen. En met mijn diploma voedingsleer geef ik thuis begeleiding aan mensen die niet fit zijn. Ik heb daar mijn roeping in gevonden. Ik kan er mensen mee helpen en ook iets mee verdienen." Hij vertelt trots over een van zijn laatste 'klanten': "Hij had zeven maand in coma gelegen. Na twee maand was hij eigenlijk dood verklaard. Cru gezegd: ze vroegen om 'de prise eruit te trekken'. Maar zijn broer zei dat ze nog eens alles moesten proberen en plots sloeg een therapie aan. Nu is hij bijna weer honderd procent fit. Ik moet hem bijna tegenhouden. Maar zelf doe ik die fitness ook graag." Hoe sterk hij nu wel is? Hoefkens grijnst: "Toen ik ermee begon, keek ik op naar mensen die 60 kg konden stoten. Nu stoot ik zelf 140 kg."



Zijn laatste avontuur in Gibraltar bij Manchester 62 was voor de fun, geeft Hoefkens toe. Blijkbaar telde ons team de meeste brandweermannen. Bijna elk weekend was er ergens een fameuze brand: nog eens de helft van de ploeg weg. Soms speelden we juist met elf. Hoe Hoefkens onder andere terugkijkt op die periode, wat hij vindt van de aanstelling van Roberto Martinez als bondscoach en nog veel meer ontdekt u op HLN Plus. Proef nu 4 weken lang voor slechts 2 euro.