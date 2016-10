Dan toch géén schorsing voor Rits (en Coulibaly)

video Mats Rits en KV Mechelen halen opgelucht adem. Het schorsingsvoorstel van 1 speeldag plus een boete van 400 euro is vandaag verworpen door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Ook Kalifa Coulibaly van AA Gent komt er vanaf zonder schorsing. Dat meldt Thibault De Gendt, competitiedirecteur van de KBVB, op Twitter.

Rits beging in de wedstrijd tussen Racing Genk en KV Mechelen hands, maar door een verkeerde beslissing van scheidsrechter Luc Wouters werd niet Rits, maar wel ploeggenoot Laurens Paulussen van het veld gestuurd met rood.



De Geschillencommissie legde Rits een schorsing van één speeldag en een boete van 400 euro op. Zowel de Geschillencommissie als procureur Marc Rubens verweet de Mechelse middenvelder een gebrek aan fair play. Scheidsrechter Wouters ging immers te rade bij Paulussen en Rits, maar beiden ontkenden dat ze handspel gemaakt hadden.



Malinwa nam een advocaat bij de hand en haalde vandaag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep zijn gram, waardoor Rits in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (16 oktober) wel aan de aftrap mag staan.



Ook Kalifa Coulibaly wordt niet geschorst. De spits van AA Gent werd voor twee speeldagen geschorst, plus een boete van 800 euro, voor een onvrijwillige elleboog op tegenstander Sascha Kotysch van STVV. In beroep werd Coulibaly niets weerhouden.