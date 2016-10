Anderlecht kan straks weer rekenen op Najar: "Tegen december, januari weer 100 procent"

Door: redactie

7/10/16 - Bron: eloncehn

© kos.

Door de enorme bedrijvigheid van Anderlecht in de zomermercato zou men haast vergeten dat ook Andy Najar nog steeds bikkelhard werkt aan zijn comeback. De Hondurees staat ondertussen al meer dan vijf maanden aan de kant nadat hij zijn kruisband in de knie scheurde, maar er is stilaan licht aan het einde van de tunnel. "In december of januari ben ik terug 100 procent op mijn niveau", verzekert de vleugelspeler van paars-wit.