STVV legt zich neer bij schorsing voor Sascha Kotysch

Door: redactie

6/10/16 - 12u51 Bron: Belga

video STVV moet het tegen Westerlo (15 oktober) en Racing Genk (23 oktober) zonder Sascha Kotysch zien te rooien. De Kanaries gaan niet in beroep tegen de twee speeldagen schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan de Duitse verdediger. Kotysch moet ook een boete van 800 euro betalen.

Kotysch kreeg in het duel Gent-STVV (2-1) op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League een gele kaart voor een charge met de elleboog in de rug van doelman Rinne. De Reviewcommissie vond dat scheidsrechter Frederik Geldhof de fase verkeerd had beoordeeld en liet de Truiense verdediger alsnog vervolgen. Eerder in de wedstrijd werd Kotysch in het gezicht geraakt door de elleboog van Coulibaly, die ook voor twee wedstrijden geschorst werd. AA Gent gaat echter in beroep.



De Geschillencommissie gaf de Reviewcommissie afgelopen dinsdag gelijk. "De commissie is van oordeel dat uit de tv-beelden overtuigend blijkt dat Kotysch een brutale en opzettelijke fout begaat door de doelman van de tegenstrever met de linkerelleboog opzettelijk en met excessieve kracht in de rug aan te lopen. De fysieke integriteit van de tegenstrever werd ernstig in het gedrang gebracht", klonk het vonnis. STVV vecht de uitspraak niet aan en kan daardoor op de tiende en elfde speeldag in de Jupiler Pro League niet rekenen op Kotysch.