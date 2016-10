Internationale spelersbond heeft raad voor Deschacht en co: "Think before you bet"

Door: redactie

6/10/16 - 11u23 Bron: Belga

Be smart: before betting on any football match, consult your country’s regulations or contact your players’ union https://t.co/FHC7ikvx9F pic.twitter.com/7AmDhiDiQ4 — FIFPro (@FIFPro) October 6, 2016

Het Internationale Syndicaat voor Professionele Voetbalspelers (FIFPro) heeft voetballers die graag een gokje wagen vandaag gewaarschuwd. De bond raadt spelers aan eerst uit te zoeken wat de regels precies zijn, voordat ze weddenschappen afsluiten op voetbalwedstrijden. "Be smart, think before you bet", stuurde het op Twitter ook een foto van onder andere Olivier Deschacht de wereld in.