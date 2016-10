Engels spreekt over nieuwe blessure: "Alweer een zwart gat"

video Het zit Björn Engels niet mee. De verdediger moest na het behalen van de titel met Club Brugge het EK door een blessure op zijn buik schrijven en is nu door een gemene duw van Slimani in de Champions Leaguematch tegen Leicester City opnieuw out tot Nieuwjaar. ClubTV ging de onfortuinlijke Engels opzoeken. "Ik wilde me echt tonen in de Champions League. Het mag alweer niet zijn. Dat is kloterij."

"Ik had tegen Leicester het gevoel dat ik mijn niveau weer aan het opkrikken was. De eerste helft was misschien wel mijn beste van het seizoen. Bij de duw van Slimani wist ik meteen hoe laat het was. Ik wist dat het niet goed was. Wat ik toen dacht? Weeral een zwart gat... Maar ondertussen word je het wel gewoon", aldus Engels. "Ik wilde me echt tonen in de Champions League. Het mag weeral niet zijn, dat is kloterij (sic)".



De 22-jarige verdediger werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij geopereerd werd aan de schouder. "In de ambulance was ik nog bezig met de wedstrijd. Ik heb wel tien keer gevraagd hoe de tussenstand was en of er nog iets speciaals was gebeurd."



Engels is bezig aan een lange revalidatie. "Eén keer om de drie dagen ga ik naar de club om de wonde te laten verzorgen en doe ik enkele lichte oefeningen. Voor de rest is het veel rusten en hopen dat de pijn wegblijft. Dit is wel de pijnlijkste blessure die ik al gehad heb. Gelukkig kan ik nog PlayStation spelen. Nu FIFA 17 uit is, kan ik daar mijn tijd wat mee vullen", kon Engels er nog om lachen.