Volop gesprekken over nieuw tv-contract

Pieter-Jan Calcoen

6/10/16 - 06u13

© belga.

De Pro League heeft goeie hoop om vanaf 2017 méér geld uit het tv-contract te puren. Het Italiaanse MP & Silva, dat de rechten sinds 2014 in handen heeft, garandeert 80 miljoen euro per seizoen voor de komende drie jaar, 10 miljoen euro meer dan nu het geval is. Maar het kan nog beter, zo oordeelt de Pro League. Vandaar dat Ludwig Sneyers en Pierre François momenteel gesprekken voeren met meerdere zenders en productiehuizen. Onder meer Eleven Sports Network en Endemol kwamen al aan bod. Zij tonen interesse in de rechten. Naast Telenet en Proximus zou ook Eleven Sports Network de eersteklassematchen live willen uitzenden. Het gaat voorlopig om verkennende onderhandelingen, die in een ideaal scenario moeten leiden tot meer inkomsten voor de clubs. Een doorbraak moet niet meteen verwacht worden.