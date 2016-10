Mulder wil verloederde poort Anderlecht desnoods zélf schilderen... en club geeft hem gelijk

Door: redactie

Jan Mulder maakte zich deze week in het VTM-programma 'Alloo bij...' behoorlijk druk over de verloederde toegang tot het stadion van Anderlecht, de club waar hij naam en faam verwierf. "Een regelrechte schande", fulmineerde Mulder. "Als ze er niet snel iets aan doen, kom ik zelf wel met de verfpot." Volgens Mulder was de toegangsboog "al sinds 1965 niet meer geschilderd". "En kijk eens naar die aftandse huisjes. Mag ik de verfpot? En laat de timmerman ook komen. Dit is dus de entree van de grootste club van België! Geen wonder dat de verdediging zo lek is als een zeef!"



Opmerkelijk: Anderlecht-woordvoerder David Steegen is het hélemaal eens met de aanklacht van Jan Mulder. Maar volgens hem kan de club niks doen aan de boog en de aanpalende torenhuisjes. "Eigendom van de gemeente. Die vindt een opknapbeurt geen prioriteit. Bovendien is het ogenblik om hier een zaak van te maken niet goed gekozen, nu de club in volle voorbereiding is om te verhuizen naar een stadion op de Heizel. Nochtans vinden wij dat de boog en de huisjes deel uitmaken van de club en haar geschiedenis. Iconen, zoals Jan Mulder zelf."