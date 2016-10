Hanni wellicht out tegen Lokeren

Door: Niels Vleminckx

6/10/16 - 06u23

Sofiane Hanni. © belga.

Sofiane Hanni moet afhaken bij de nationale ploeg van Algerije en zal volgend weekend wellicht ook niet kunnen spelen voor Anderlecht tegen Lokeren. De middenvelder liep tegen Saint-Étienne een blessure op aan de adductoren, maar coach René Weiler wilde hem er per se bij tegen Standard. Hanni speelde nog 75 minuten mee, maar moest dan naar de kant. Hij liep een kleine verrekking op. De Algerijn hoopt de Europese verplaatsing naar Mainz op 20 oktober te halen.



De blessure van Leander Dendoncker, die na een contact met Timothy Castagne bij de nationale U21 weer last heeft van zijn lies, zou al bij al meevallen. Maar ook bij de 21-jarige West-Vlaming is er sprake van lichte overbelasting door het drukke programma. Dendoncker zou wel fit geraken voor de volgende wedstrijd van paars-wit.