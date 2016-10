Rits (KV Mechelen) krijgt een speeldag schorsing, Paulussen gaat vrijuit

Door: redactie

4/10/16 - 17u09

Ref Wouters stuurde niet Rits, maar Paulussen van het veld. © belga.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Mats Rits een speeldag schorsing en 400 euro boete opgelegd. De middenvelder van KV Mechelen beging tijdens de competitiewedstrijd bij Genk op de negende speeldag in de Jupiler Pro League handspel. Door een verkeerde beslissing van scheidsrechter Luc Wouters werd Rits' ploeggenoot Laurens Paulussen echter met rood van het veld gestuurd. Paulussen gaat vrijuit.

Het Bondsparket had gisteren de fout van Wouters al rechtgezet door Rits voor de Geschillencommissie te dagen en niets te weerhouden ten aanzien van Paulussen. De Geschillencommissie volgt dat voorbeeld. Rits raakte het leer in het strafschopgebied met de arm, waardoor hij Susic van de 1-1 hield.



Paulussen was zondag evenwel het kind van de rekening, maar de Geschillencommissie spreekt de rechtsachter van KV Mechelen vrij. Rits wordt geschorst voor de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (16 oktober), al kan Malinwa nog in beroep gaan. KV Mechelen, dat na de uitsluiting van Paulussen 70 minuten met een man minder speelde, verloor het duel in Genk met 2-1. De Kakkers dienden echter klacht in omwille van de scheidsrechterlijke dwaling en willen de match laten herspelen.



De Geschillencommissie schorste Sascha Kotysch, de Duitse verdediger van STVV, en Gent-spits Kalifa Coulibaly voor twee speeldagen. Beide spelers moeten ook een boete van 800 euro betalen. Op de achtste speeldag stonden Kotysch en Coulibaly tegenover elkaar in de Gentse Ghelamco Arena. De spits van de Buffalo's raakte Kotysch met de elleboog in het gezicht met een bloedneus als gevolg.



De Duitse verdediger van STVV revancheerde zich in de tweede helft met een charge op Gent-doelman Rinne. Het leverde Kotysch slechts een gele kaart op. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie moesten beide spelers alsnog een schorsing vrezen. Coulibaly mist de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober). STVV moet het tegen Westerlo (15 oktober) en KRC Genk (23 oktober) zonder Kotysch zien te rooien.



Rami Gershon kent pas volgende week dinsdag (11 oktober) zijn sanctie. De verdediger van AA Gent werd in de 86e minuut van het met 1-0 verloren duel in Brugge de rode kaart onder de neus voor een overtreding op Claudemir. Het Bondsparket vroeg om Gershon te schorsen voor de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober), maar AA Gent aanvaardde dat strafvoorstel niet. De Israëlische verdediger riskeert ook een boete van 600 euro.