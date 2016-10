Defour open over periode bij Anderlecht: "Weggaan was voor alle partijen de beste oplossing"

Door: redactie

"Ben heel boos naar Herman gegaan: ’Wij hebben afspraak!’"

De Jupiler Pro League draaide hij met alle plezier afgelopen zomer de rug toe. Weg van alle controverse rond zijn naam, naar de Premier League waar Steven Defour bij Burnley aan een nieuwe voetballeven is begonnen. Tot dusver succesvol want de voormalige speler van Anderlecht bloeit weer helemaal open over Het Kanaal. In Humo kijkt hij voor het eerst terug op zijn woelige periode bij paars-wit. "Ik trek voor de buitenwereld nu een schild op."

Het zonnige Abu Dhabi of het regenachtige Burnley. Voor die moeilijke keuze stond Steven Defour de afgelopen zomermercato. "De afweging was: accepteer ik dat ik sportief niet meer hogerop zal raken en kies ik nu al voor de zon en een leven zonder zorgen?", moest Defour kiezen tussen Al-Jazira of Burnley. "Of probeer ik me nog één keer te bewijzen in de Premier League en kan ik, wie weet, toch weer international worden? Daar heb ik toch een paar weken over moeten nadenken. Ik veranderde bijna elke dag van mening. Soms stond ik op en dacht ik: `Het is het allemaal niet meer waard, ik ben weg!' En een dag later ging het van: `Goh, de Premier League...'."



Transfer bijna afgesprongen

Bijna kwam die transfer zelfs helemaal niet tot stand. Wanneer de voormalige speler van Anderlecht plots te horen kreeg dat hij in het Astridpark moest blijven. "Vlak voor de eerste speeldag kreeg ik te horen: `Steven Defour mag niet meer weg van de trainer.' Ik ben heel kwaad naar Herman gegaan: `Wij hebben een afspraak!' De nieuwe trainer was er al een maand: dan heb je alles toch met hem doorgenomen? Wie er weg mag en wie blijft? Ik ben ook naar de trainer gestapt en hij heeft tegen Herman gezegd: `Als je Steven een transfer hebt beloofd, moet je die belote ook nakomen.'" Lees ook Defour: "In het begin zat ik volledig kapot na een uur"

Defour had nochtans zijn zinnen gezet op een vertrek. De paars-witte fans waren hem liever kwijt dan rijk en slingerden zelfs bier naar het hoofd van hun middenvelder. "Als we allemaal eerlijk waren, was er maar één conclusie: dat het niet meer werkte. Weggaan was voor alle partijen de beste oplossing. Misschien hebben we gedacht dat we eroverheen konden stappen, maar de harde kern van de supporters wilde dat niet", is Defour duidelijk.



In extremis toch Burnley

Toch besloot Defour om zijn licht een keer op te steken in Abu Dhabi. "Toen was er van Burnley nog geen sprake. Anderlecht had na het vorige seizoen gezegd: 'Je mag weg voor 7 miljoen euro.' Raar, vond ik: ze hadden me gekocht voor 6 miljoen, als speler van Porto en als international. Twee jaar later waren we geen kampioen en was ik ook geen international meer. Ik begrijp dat ze hun geld wilden recupereren, maar 7 miljoen? Ook voor Al-Jazira was dat een moeilijk verhaal. Toen sprong Burnley in de dans en weer deed Anderlecht moeilijk: Engelse clubs hebben meer geld, dus moest ik plots ook meer kosten. Vervolgens ging Al-Jazira toch akkoord met die 7 miljoen, maar toen moest dat bedrag in één keer én cash worden betaald. Toen heb ik tegen Herman Van Holsbeeck gezegd: `Herman, ik wil absoluut weg. Er ligt een mooi voorstel van Burnley op tafel: ik wil naar Burnley.'" © reuters.