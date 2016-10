"Hein en co., geef maar gas zolang de bond niet ingrijpt!"

Door: redactie

4/10/16 - 07u19 Bron: Extra Time

© Photonews.

In het voetbaltalkshow Extra Time op Canvas werd gisteren nagekaart over een woelige negende speeldag in de Jupiler Pro League. Voor onze huisanalist Marc Degryse was het interview van Hein Vanhaezebrouck na Club Brugge - Gent het 'moment van de week': "Ik kijk alweer uit naar de volgende fout van de scheidsrechter."

"Los van wat hij zegt, vind ik dat dit moet kunnen. Hein vertelt veel dingen die niet kloppen en insinueert nog eens dat het niet allemaal koosjer is (er zit meer achter red.). Uiteraard overdrijft hij want enkele weken terug was de afgekeurde goal in Braga nog 'de ergste uit de geschiedenis'. En dat was in Europa, daar waren geen Belgische scheidsrechters bij betrokken. Dit hoort bij het theaterstuk Hein Vanhaezebrouck. Dit hoort bij het theaterstuk van de trainers in het algemeen, want ook andere coaches doen het. Preud'homme moest gisteren op de tanden bijten omdat hij bij zichzelf dacht: 'Ik heb de ref in het verleden ook al gebruikt om een nederlaag te camoufleren'. Recent hoorden we Genkcoach Peter Maes en Dimitri de Condé zich uitlaten over de arbitrage. Én ook de voorbije jaren hebben allerhande trainers vanalles geroepen."



"Waarom moeten wij ons daarover ergeren, zolang de bond niet ingrijpt. Ze laten het maar passeren en de coaches blijven het maar doen. Ik zit alweer naar het volgende incident uit te kijken. Iedere keer dat de scheidsrechter een fout maakt, denk ik, 'laat die trainers maar komen. De spelers durven niets meer te zeggen, maar de trainers spuwen veelvuldig hun gal. Zolang de bond hen de mond niet toesnoert en geen straffen oplegt, geef maar gas Hein! Dit was het beste moment uit Club Brugge - Gent gisteren", aldus Degryse.