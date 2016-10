Belgische Voetbalbond opent onderzoek naar gokkende spelers

Door: redactie

Jupiler Pro League Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een aantal onderzoeken geopend om na te gaan of spelers in de Belgische voetbalreeksen een inbreuk hebben gepleegd op de regels omtrent weddenschappen. Dat maakte de KBVB bekend via een persbericht.

"Naar aanleiding van de berichten in de pers dat sommige voetbalspelers zouden gokken op eigen wedstrijden heeft het bondsparket op 29 september verschillende onderzoeken geopend om na te gaan of bepaalde spelers een inbreuk gepleegd zouden hebben op artikel 1404 van het bondsreglement", klinkt het. Artikel 1404 stipuleert dat "het ten strengste verboden is deel te nemen aan weddenschappen met als doel zich te verrijken op de wedstrijden van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft.



In afwachting van de bevindingen van de Onderzoekscommissie wil het Bondsparket niet over het onderzoek communiceren. "We lopen alle pistes van de procedure af, verhoren de spelers, kijken wat we op het einde van de rit gevonden hebben en zullen dan kijken of we disciplinaire stappen nemen", zei Bondsprocureur Marc Rubens maandagavond aan Belga. Het Bondsparket noemt geen namen, maar allicht zullen spelers Olivier Deschacht (Anderlecht), Knowledge Musona (Oostende), Laurent Henkinet (Waasland-Beveren) en Tuur Dierckx (Antwerp) zich moeten verantwoorden. Het viertal zou gegokt hebben op hun eigen wedstrijden, zo raakte ruim een week geleden bekend. Henkinet werd intussen al ontslagen door Waasland-Beveren.



Het Bondsparket zal "eerstdaags" laten weten of er ook een onderzoek geopend wordt naar Oud-Heverlee Leuven en zijn ex-voorzitter Jimmy Houtput, die afgelopen vrijdag opstapte bij OHL. Volgens The Daily Telegraph zou Houtput een fictieve investeringsmaatschappij hebben aangeboden om de financiële rechten van spelers ogenschijnlijk bij OHL onder te brengen, om zo de regels omtrent Third Party Ownership (TPO) te omzeilen. TPO is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler. Dat is door de FIFA wereldwijd verboden.