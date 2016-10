Roep om videoref in België steeds groter mààr "project staat nog maar in zijn kinderschoenen"

Videoscheidsrechters in het Belgische voetbal? We zullen er nog even op moeten wachten. #jpl pic.twitter.com/lzlYxfzp2w

De scheidsrechters maakten gisteren geen te goede beurt in de Jupiler Pro League. Een videoref zou voor de oplossing kunnen zorgen, maar wanneer komt die er? "Ten vroegste volgend seizoen", laat scheidsrechtersbaas Johan Verbist weten aan VTM NIEUWS.

Alexandre Boucaut floot in de topper op Jan Breydel geen strafschop voor een duwfout op Neto en Sébastien Delferière bestrafte de duw van Teodorczyk bij het enige doelpunt op Sclessin niet. De hoofdvogel werd echter afgeschoten door Luc Wouters. Na overleg met zijn assistent gaf hij in de Luminus Arena rood voor Laurens Paulussen, terwijl Mats Rits de overtreding beging. Tijd voor de videoref? "Tegen het begin van play-off 2 kunnen we offline een aantal testen doen. Dat is in dat geval zeker nog niet doorslaggevend", vertelt Johan Verbist aan VTM Nieuws.



"Ik hoop dat we tegen begin volgend seizoen er 'online' mee kunnen werken. Maar dat valt allemaal nog af te wachten, want het staat op dit moment nog in zijn kinderschoenen."