Bondsparket vraagt geen schorsing voor Paulussen maar roept Rits op

3/10/16 - 13u03 Bron: Belga

video Laurens Paulussen (KV Mechelen) hoeft geen schorsing te vrezen na zijn onterechte uitsluiting gisteravond in de competitiematch tegen KRC Genk. Hij werd toen door scheidsrechter Luc Wouters van het veld gestuurd wegens handspel in het strafschopgebied.

Wouters had zich echter van speler vergist en had de rode kaart eigenlijk aan Mats Rits moeten geven, omdat die de bal met de arm zou hebben aangeraakt. Rits mocht van de spelleider (die overlegde met zijn assistenten) evenwel blijven staan.



De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laat vandaag via competitiedirecteur Thibault De Gendt weten dat het bondsparket niets weerhoudt ten aanzien van Paulussen. Rits moet wel een schorsing vrezen want hij wordt door het bondsparket opgeroepen.



KV Mechelen, dat na de uitsluiting van Paulussen 70 minuten met een man minder speelde, verloor het duel van de negende speeldag in Genk met 2-1.