Jan Mulder: "Het einde? Dat is het helemaal niet, Hein"

Door: Jan Mulder

3/10/16 - 12u46

© photo news.

COLUMN JAN MULDER In zijn wekelijkse column op maandag vindt HLN-commentator Jan Mulder de beslissing van scheidsrechter Boucaut om Gent geen penalty toe te kennen in Jan Breydel, helemaal niet het einde van het voetbal. Mulder heeft het ook over de scheidsrechterlijke fouten in Standard - Anderlecht en Genk - KV Mechelen, terwijl hij een duidelijke winnaar zag in de clash der coaches tussen Pochettino en Guardiola in Tottenham - Man City. Een passage hieronder, de hele column lees je op HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.