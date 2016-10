"Raman is zo'n lopertje die overal probeert op te duiken, maar de fysieke présence mist om de aanval te dragen"

Marc Degryse

Benito Raman (links). © belga.

Marc Degryse fileert de negende speeldag in zijn wekelijkse hattrick. Hij zag geen schoonheidsprijs voor Anderlecht, een Standard zonder technisch vernuft en Club dat de rug rechtte.

"Het was Standard niet aan te zien dat ze thuis zo'n sterke stats konden voorleggen. Tot gisteren kregen ze op Sclessin nog niet één goal binnen. Dat Gillet met drie reddingen moest uitpakken, zegt genoeg. Al schoot hij bij de goal wel letterlijk tien centimeter tekort."



"Buiten een schot van Edmilson konden de Rouches Roef niet bedreigen en dan zie je dat wanneer Standard het spel moet maken tegen een ploeg die compact in blok speelt, ze toch creativiteit mist. Ze probeerden wel, maar misten technisch vernuft. Trebel en Dossevi, van wie het toch moet komen, bedienden hun mensen te slordig. En ook hun twee spitsen gaven niet thuis. Belfodil had het moeilijk en Raman is zo'n lopertje die overal probeert op te duiken, maar die de fysieke présence mist om de aanval te dragen. Hij pikte al wel zijn goaltjes mee, maar tegen sterke ploegen zal dat op lange termijn toch niet houdbaar blijven."



