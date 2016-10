Standard-fans misdragen zich wéér: Spajic krijgt projectiel tegen het hoofd

Pieter-Jan Calcoen

3/10/16 - 08u15

Uros Spajic. © photo news.

Enkele supporters van Standard toonden zich slechte verliezers. Zo bekogelden sommigen de juichende Anderlechtspelers met projectielen. Eén daarvan raakte het hoofd van Uros Spajic. De Serviër kwam er met een bescheiden wonde vanaf, maar besefte dat hij aan erger was ontsnapt. "Als ik dat voorwerp in mijn ogen had gekregen, stond ik hier nu niet zo te lachen", aldus de Serviër. "Hopelijk was het de eerste en de laatste keer dat dit me overkomt." Mogelijk krijgt Standard een sanctie voor het gedrag van zijn fans.