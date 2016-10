Ex-scheidsrechtersbaas Jeurissen: "Ik begrijp Hein. Dit was penalty"

Door: Wouter Devynck

3/10/16 - 06u16

© PN.

Niet alleen Vanhaezebrouck toonde zich uiterst verbaasd over het 'overrulen' van vierde ref Christoph Dierick door hoofdref Alexandre Boucaut. Ook Robert Jeurissen, tegenwoordig adviseur van scheidsrechtersbaas Johan Verbist, stelde zich vragen.

"Ik kan Vanhaezebrouck begrijpen." De eerste reactie van Jeurissen zei het eigenlijk allemaal. Al was die vooral gestoeld op feitelijkheden. Namelijk dat het gewoon een strafschop wás. "Geen discussie mogelijk. Denswil geeft Neto een duw. Dat is een duidelijke penalty. Boucaut zat fout en had altijd moeten fluiten."



Alleen deed de man dat niet. Hoewel vierde ref Dierick de fout van Denswil nochtans duidelijk signaleerde. "Boucaut blijft te allen tijde de baas. Hij is helemaal niet verplicht om zijn assistenten te volgen en mag autonoom beslissingen nemen. Enkel als hij iets zelf niet heeft gezien, kan hij besluiten om iets te beslissen op aangeven van de vierde ref of de lijnscheidsrechters. Ik ga ervan uit dat hij in dit geval van oordeel was dat hij beter geplaatst stond dan Dierick. Misschien omdat hij een stuk dichter bij de fase stond."



Maar dat bleek dus de foute keuze. "Ik was zelf ook verbaasd dat hij die beslissing nam. Maar ik ga er natuurlijk vanuit dat Boucaut te goeder trouw handelde." Een kantklare oplossing om zoiets in de toekomst te vermijden - behalve uiteraard het gebruik van een videoref - had Jeurissen ook niet meteen. "Dit zal nog wel een staartje krijgen en besproken worden bij de volgende vergadering."



Scheidsrechtersbaas Johan Verbist wilde gisteren liever het scheidsrechtersverslag afwachten.