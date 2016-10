Had AA Gent een penalty verdiend? Bekijk hier de drie strafschopfases

Door: redactie

2/10/16 Bron: vtmnieuws.be

Bij de Buffalo's waren ze vandaag in alle staten over de prestatie van scheidsrechter Alexandre Boucaut. Tot drie keer toe werd een strafschop niet gefloten op Jan Breydel. Zo ging Renato Neto liggen na een contact(?) met Boli Bolingoli en werd Jacob Rinne aan het shirt getrokken door Timmy Simons. Na afloop ging het vooral over de duw van Stefano Denswil op Neto. "De vierde ref riep langs de zijlijn duidelijk dat het strafschop was en toch legt Boucaut de bal niet op de stip. Dit is er dik over", maakte Vanhaezebrouck zich boos. Wat vindt u, had AA Gent een penalty verdiend?