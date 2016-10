Deschacht sprokkelt eerste minuten na gokbeschuldigingen...als spits

Door: redactie

2/10/16 - 22u54 Bron: vtmnieuws.be

video

Opvallend beeld in het slot van de topper tussen Standard en Anderlecht. De geplaagde Olivier Deschacht maakte immers zijn eerste optreden sinds hij beschuldigd werd van gokpraktijken en Deschacht deed dat...als spits. Een merkwaardige keuze van Weiler, die onder anderen Hamdi Harbaoui op de bank liet zitten.



"Het was een tactische wissel", gaf Weiler na de partij aan. "Deschacht moest ons met zijn ervaring helpen om de voorsprong vast te houden. We wisten immers dat Standard in het slot voor de lange bal zou kiezen. Ik verwacht van mijn spelers dat ze op meerdere posities uit de voeten kunnen en in het geval van Deschacht was dat vandaag in de aanval. Ik beschouw hem gewoon als één van mijn spelers en zijn privéproblemen moet hij zelf maar oplossen."