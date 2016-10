Gaan Buffalo's Boucaut wraken? "Alles vervalt in het niets bij wat hier gebeurd is"

Door: Niels Poissonnier

3/10/16 - 05u55

© photo news.

Hij wilde maar over één ding praten, Hein Vanhaezebrouck. De ref. Alexandre Boucaut. Dat hij in minuut 66 niet naar vierde ref Christophe Dierick luisterde toen die "penalty" in zijn microfoontje riep, kan er bij Vanhaezebrouck niet in. "Dan zit er iets achter wat niet normaal is." AA Gent overlegt eerstdaags of het Boucaut al dan niet zal wraken.