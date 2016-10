Weiler laat Deschacht invallen: "Privéproblemen moet hij zelf maar oplossen"

Mathieu Goedefroy

2/10/16 - 21u04

video Olivier Deschacht is nog steeds volwaardig voetballer bij Royal Sporting Club Anderlecht, dat werd vanavond op Standard duidelijk toen coach Weiler hem liet invallen om de 1-0-voorsprong mee te verdedigen. Onze journalist Rudy Nuyens vroeg de RSCA-coach naar zijn intenties met de van gokpraktijken beschuldigde verdediger. "Hij moet zijn privé-problemen zelf maar oplossen", klonk het.

Anderlecht stond in de 89e minuut 1-0 voor op Sclessin, toen René Weiler besloot om zich geen sikkepit aan te trekken van de gokaffaire die boven het hoofd van Olivier Deschacht hangt. De Poolse spits Lukasz Teodorczyk mocht gaan rusten, 'Ollie' mocht de voorsprong mee verdedigen. Onze journalist Rudy Nuyens hoorde in de wandelgangen van Sclessin dat Weiler zijn zorgenkind had willen laten starten, maar dat Deschacht dat zelf niet zag zitten. Een verhaal dat door de Zwitserse coach formeel ontkend werd. "Neen, dat verhaal klopt niet", was Weiler duidelijk. "Voor mij is Deschacht een voetballer. Wat er in zijn privé-leven gebeurt kan mij helemaal niets schelen, dat moet hij zelf maar regelen. Hij is één van mijn spelers, en ik kon hem gebruiken als invaller vandaag."



De taakomschrijving van Deschacht was nogal specifiek. Zo leek het er op dat hij positioneel eerder als spits moest spelen. "Met zijn ervaring moest hij onze voorsprong helpen vasthouden. Het was een tactische wissel. Hij moest ons helpen op de lange ballen van Standard, want die verwachtte ik wel in slotfase. En of Deschacht dan als spits moet proberen spelen of niet: ik verwacht van hem zoals van al mijn spelers dat ze op meerdere posities uit de voeten kunnen", besloot Weiler zijn verhaal.