'Comedy Capers' in Genk: Paulussen krijgt rood maar heeft niets gedaan (Rits wel)

De scheidsrechters maakten vandaag geen al te goede beurt. Alexandre Boucaut kreeg in de topper tussen Club Brugge en AA Gent kritiek te slikken van Hein Vanhaezebrouck, terwijl op Sclessin een duidelijke duwfout bij de 0-1 van Teodorczyk niet werd gezien. Maar wat in de Luminus Arena tussen Racing Genk en KV Mechelen gebeurde, tartte alle verbeelding.



Cocalic kopte het leer tegen de eigen paal, waarna Susic kon uithalen. Rits stond in de baan van het schot en voorkwam de 1-1 met de arm. Na lang overleg met zijn grensrechter trok Luc Wouters rood voor... Laurens Paulussen, die niets met de fase te maken had (al stond hij wel vlak achter Rits op de doellijn). De arme Paulussen ging nog wel verhaal halen bij de ref, maar dat haalde niets uit. Ondanks het feit dat hij niets mispeuterd had, moest hij en niet Rits vroegtijdig gaan douchen. Karelis trok zich van al het tumult weinig aan en trapte de elfmeter feilloos voorbij Moris.