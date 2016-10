Teodorczyk bezorgt bleek Anderlecht met kopbal eerste zege sinds 2012 op Sclessin

Thomas Lissens

Negende keer, goede keer voor Anderlecht op bezoek bij Standard. Na de saaiste Clásico sinds lang verdiende geen van beide ploegen eigenlijk de zege, maar met een rake kopbal bezorgde Teodorczyk paars-wit toch de drie punten. De recordkampioen nadert in de stand tot op twee punten van leider Zulte Waregem.

Weiler: "Hebben uitstekend gespeeld, zeker in de eerste helft"

Het spelniveau op Sclessin was vanavond niet bepaald om over naar huis te schrijven. Beide ploegen stapelden de slordigheden op en vooral in de tweede helf lag het tempo bij momenten erg laag. Maar dat zag Anderlechttrainer René Weiler toch anders.



"Voor mij is ook de manier waarop we winnen belangrijk en ik vind dat we uitstekend gespeeld hebben. Vooral in de eerste helft haalden we een hoog niveau", verklaarde de Zwitser. "Het niveau van de match was goed en op fysiek vlak lag de lat erg hoog."



"Met ons vertrouwen zat het altijd wel snor, maar het is natuurlijk leuk als je daar een goed resultaat aan kan koppelen. Toppers zijn vaak gesloten matchen en bovendien slikt Standard de laatste tijd weinig goals. Wij konden de ban breken op hoekschop en dat geeft me voldoening, want stilstaande fases zijn erg belangrijk in het voetbal."