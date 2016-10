Vanhaezebrouck furieus op de ref: "Wat hier is gebeurd, is een énorme schande"

Hein Vanhaezebrouck. © belga.

Hein Vanhaezebrouck was na de nederlaag op Jan Breydel in alle staten. Scheidsrechter Alexandre Boucaut was de gebeten hond. De ref gaf geen strafschop aan AA Gent na een duw van Denswil op Neto. "Voor mij houdt het op, dit is er dik over."

"De eerste helft vond ik langs beide kanten niet geweldig", stak Vanhaezebrouck van wal. "Onze tweede helft was een pak beter. We waren enkele keren dicht bij een doelpunt. We hebben de match na rust in handen genomen. We verdienden het niet om vandaag hier te verliezen. Club scoort dan ook nog eens met een zondagsschot..."



Over na de niet-gefloten strafschop dan. Denswil gaf bij een hoekschop voor AA Gent Neto een duw, maar Boucaut weigerde de bal op de stip te leggen. "Dat je de fase niet ziet, daar kan ik inkomen. Maar iedereen hoort de vierde ref duidelijk zeggen dat het penalty is. Boucaut hoort het, maar geeft dan toch geen strafschop. Dat kan niet, dit is schandalig. Dan ben je niet meer bezig met wat het voetbal aanbelangt."



"Het is ook duidelijk strafschop, ik moet de beelden niet eens opnieuw zien om dat te beseffen. Iedereen gaf toe dat het penalty was. Dit is écht schandalig. Als je je assistenten niet meer volgt, dan moet je er gewoon mee stoppen. De vierde ref gaat je niet bedotten, maar nu bedot Boucaut ons. Er is al een probleem met de arbitrage, maar dit is er dik over."



"De rode kaart voor Gershon was streng, maar die heeft de match niet beslist. Als het penalty is, maken we er 1-1 van en zetten we de wedstrijd naar onze hand. Club ons zwarte beest? Het maakt allemaal niet uit, enkel de prestatie van de ref is belangrijk vandaag. Hij heeft de match beslist. Wat hier is gebeurd, is een enorme schande", besloot een boze Vanhaezebrouck. Lees ook Club spoelt Europese kater door en wint voor vijfde keer op rij van AA Gent

Herbeleef de nieuwe zege van Club tegen AA Gent



Michel Preud'homme. © belga.