Club spoelt Europese kater door en wint voor vijfde keer op rij van AA Gent

Het blazoen is opgepoetst. Club Brugge diende de criticasters na de 4-0 pandoering in Kopenhagen vandaag van antwoord en knokte zich voor de vijfde opeenvolgende keer voorbij AA Gent. Op Jan Breydel zorgde Van Rhijn met een fantastische goal voor de beslissing in een doorgaans teleurstellende topper (1-0).

Een blessuregolf zorgde voor twee verrassende elftallen op Jan Breydel. Cools, Limbombe en Wesley stonden in de basis bij Club, terwijl Vanhaezebrouck Simon uit de hoed toverde. Club begon het best aan de topper en via Limbombe kwam het tot twee keer toe dicht bij de openingsgoal. Na een knal van Wesley op de paal verwaterde de partij. Van Rhijn schudde het Brugse publiek op slag van rust wakker door een vrije trap heerlijk tegen de touwen te knallen. Verdiende voorsprong.



Club liet het leer aan de rivalen uit Gent, maar de bezoekers deden te weinig met het balbezit. Butelle écht aan het werk zetten, zat er niet in. Vanhaezebrouck dropte dan maar Perbet, Ndongala en Rabiu in de ploeg. Zonder succes. Blauw-zwart hield goed stand en zag Gershon nog rood pakken in het slot. Door de zege springt de landskampioen ook over AA Gent in de stand.



"Moeten we élke match kunnen brengen"

"Dit is fantastisch", reageerde Vormer vlak na afloop. "We moeten ervoor zorgen dat we dit élke match kunnen tonen. Als je dit kan brengen, kan je veel ploegen verslaan in België. Ook Europees moet dit kunnen. Het was een zenuwachtige match, dat klopt, maar we zitten ook in een mindere periode. Ik heb alleen maar complimenten voor de ploeg, we hebben ervoor gevochten."



