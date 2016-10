Nieuwe klap voor Club Brugge: José Izquierdo opnieuw buiten strijd

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 13u45

© photo news.

Net nu AA Gent over de vloer komt voor de altijd beladen 'Slag om Vlaanderen' krijgt Michel Preud'homme weer af te rekenen met slecht nieuws. Na Björn Engels en Lior Refaelov is immers ook die andere steunpilaar José Izquierdo weer geblesseerd. De Colombiaanse sneltrein viel gisteren uit op training, onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies aan de hand is en hoe ernstig de blessure is.