Stem op Gouden Goal van negende speeldag

Door: redactie

2/10/16 - 23u38

video Ook speeldag 9 produceerde weer heel wat pareltjes voor de Gouden Goal, die we in samenwerking met VTM Stadion organiseren. Het begon al op zaterdagavond met de prachtig uitgespeelde treffer van Stojanovic (Moeskroen), de koele afwerking van zijn ploegmaat Diedhiou (die een hattrick scoorde), de fraaie afwerking van Onyekuru (Eupen) en de heerlijke knal van Coelho (Lokeren), . Op zondag was er nog de geweldige vrijetraptreffer van Ricardo Van Rhijn. Kijk vanavond naar Stadion op VTM of bekijk hierboven de vijf genomineerden en stem dan voor woensdagmiddag om 12u op jouw favoriet.

De vijf genomineerde goals

1. De 1-1 van Onyekuru in Eupen-Moeskroen

Oké, hij kreeg de bal met wat geluk mee, maar hoe Onyekuru vervolgens zijn laatste tegenstander in de wind zette en prima afwerkte, was zeker de moeite waard.



2. De 1-4 van Diedhiou in Eupen-Moeskroen

Diedhiou scoorde een hattrick op Eupen. Wij kozen zijn derde op basis van de koele afwerking.



3. De 1-2 van Stojanovic in Eupen-Moeskroen

Ook de opbouw van een goal kan van gouden makelij zijn en dat gold zeker voor deze treffer. Stiftbal over de verdediging, borstpass van Trezeguet en puike afwerking van Stojanovic.



4. De 1-0 van Coelho in Lokeren-Kortrijk

De pegel van Coelho vanop 30 meter plofte staalhard achter Kaminski tegen de netten. De viering met een opgeluchte coach Leekens was even mooi.



5. De 1-0 van Ricardo Van Rhijn in Club Brugge-AA Gent

De enige treffer in de topper tussen Club en Gent was wel van weergaloze makelij. Wat een banaanschot op vrije trap! Rinne had er geen verhaal tegen.