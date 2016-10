Verschueren pookt vuur voor Clásico op: "Standard moet geen rugzakken, maar zijn hooligans buiten houden"

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 09u15

De spanning stijgt al stilaan in Luik want daar kijken de supporters van Standard al een hele week reikhalzend uit naar de match van het jaar tegen aartsrivaal Anderlecht. De voorbije jaren kookten de potjes geregeld over, op en naast het veld. En ook vanavond zou het weleens heftig kunnen worden, zeker nu Michel Verschueren het vuur nog wat extra aanwakkert met een scherpe tweet aan het adres van de Rouches.