Mathijssen: "Het leek bij momenten op een rugbywedstrijd"

Door: redactie

1/10/16 - 23u15 Bron: vtmnieuws.be

video

Het was dan misschien niet fraai om te zien, de drie punten heeft Westerlo wel op zak. Coach Jacky Mathijssen was dan ook een tevreden man na de zes op zes van Westerlo. "We zijn een paar keer goed weggekomen na een scrimmage", vertelde de trainer na de wedstrijd. "Van onze scrimmage hebben we een doelpunt gemaakt. Ik lijk het nu wel over rugby te hebben, maar goed dat was het bij momenten ook. We moesten op inzet, karakter en strijdlust in die wedstrijd blijven. Dat hebben we ook gedaan. Op die manier kan je drie punten behalen."