Westerlo speelt na zes op zes rode lantaarn door aan Waasland-Beveren

Door: Mike De Beck

1/10/16 - 21u50

Heeft Jacky Mathijssen Westerlo weer aan de praat gekregen? Na de onverwachte zege op het veld van Anderlecht boekte de club uit de Stille Kempen in Het Kuipje vanavond alvast een meer dan belangrijke overwinning tegen Waasland-Beveren: 1-0. Door het puntertje van Maxime Annys springt Westerlo alvast over de Waaslanders naar de voorlaatste plaats. Moeskroen-Péruwelz won dan weer met 1-4 op het veld van Eupen.

Veel strijd, dat wel. Maar doelgevaar en uitgespeelde aanvallen kregen we toch niet te zien in de eerste helft. Westerlo probeerde wel wat te deinen op de stuntzege van vorige week in het Astridpark, maar in de zone van de waarheid liep het al te vaak spaak. Meer dan enkele vluchtschoten vanuit de tweede lijn viel er dan ook niet te noteren. Al moest het de aftocht van Jens Cools zijn. De defensieve middenvelder van Waasland-Beveren moest al na een halfuur naar de kant op bezoek bij de club waar hij zestien jaar lang zijn brood verdiende. Na de pauze werd er wel een versnelling hoger geschakeld. Ibrahima Seck, niet zijn avond, zette de tot dusver grootste kans over doel. Niet veel later deed de terugkerende Benjamin De Ceulaer hetzelfde aan de overzijde. Beide staartploegen leken de punten te gaan delen totdat Nicolas Rommens nog een keer een vrije trap in het pak dropte. Maxime Annys zette er zijn teen tegen en bezorgde Westerlo zo de tweede zege van het seizoen. Lees het verslag van onze man in Het Kuipje op HLN SPORT PLUS! Nu vier weken lang voor slechts 2 euro.

Vreven: "Na rust stond er maar een ploeg op het veld"

Jacky Mathijssen was uiteraard een tevreden man na de nieuwe zege van zijn ploeg. "Het is leuk dat we de drie punten uit Anderlecht nu ook verzilverd hebben. Een zes op negen is voor een club als de onze heel belangrijk. Eindelijk hebben we de voetbalgoden een keer mee. Wie dit had gezegd na de wedstrijden tegen Moeskroen en Tubeke, werd een keer goed uitgelachen", liet hij noteren op Twitter.



Ondanks de nederlaag was Stijn Vreven wel te spreken over de inzet van zijn team. "Ik ben echt heel tevreden met de prestatie van het team. Alleen telt het resultaat en dat is klote. Voetbal kan soms hard zijn. We verliezen hier totaal onverdiend. Zeker na de rust stond er maar een ploeg op het veld", zegt de trainer van Waasland-Beveren.