Pokert hij of niet? Michel Preud'homme neemt Vanaken op in selectie en heeft nog verrassing in petto

Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 19u23

Morgen zijn om 14u30 alle voetbalogen gericht op het Jan Breydelstadion. Daar vechten Club Brugge en AA Gent immers hun eerste 'Slag om Vlaanderen' van het seizoen uit. Blauw-zwart heeft wat recht te zetten na de Europese blamage in Kopenhagen en lijkt voor het cruciale duel met de Buffalo's te kunnen rekenen op de onzekere Hans Vanaken. Of wordt er gepokerd? Meest opvallende naam in de selectie van Michel Preud'homme is echter die van Ahmed Touba.

© photo news. De 18-jarige linksvoetige verdediger met de dubbele nationaliteit -hij is Belg en Algerijn- mag hopen op zijn allereerste speelminuten in de Jupiler Pro League en dat heeft veel te maken met het feit dat Laurens De Bock met overbelasting aan de knie kampt. Indien de linksback niet fit geraakt, is de jonge Touba net als Boli Bolingoli een alternatief. Een ander vraagteken is en blijft Hans Vanaken. De draaischijf van Club moest afgelopen dinsdag in Kopenhagen de strijd al na één helft staken met een knieblessure. De Limburgse nummer 10 trainde de voorbije dagen niet en dus lijkt de kans dat hij effectief speelt eerder aan de kleine kant.



De selectie van Club Brugge:



Doelmannen: Ludovic Butelle, Sébastien Bruzzese

Verdedigers: Ricardo van Rhijn, Dion Cools, Benoît Poulain, Stefano Denswil, Laurens De Bock, Boli Bolingoli, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Tomás Pina, Claudemir, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Felipe Gedoz

Aanvallers: Nikola Storm, Abdoulay Diaby, Wesley Moraes, Jelle Vossen, José Izquierdo, Anthony Limbombe Lees ook

