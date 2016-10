Onze avontuurlijke videoman waagt zich in grootste vrouwentribune ooit

Door: Mathieu Goedefroy

1/10/16 - 19u10

video

Zulte Waregem - Charleroi gaat de geschiedenis in als de wedstrijd met de grootste vrouwentribune ooit in ons land. Op uitnodiging van clubsponsor Lamett namen vanavond meer dan 1.150 vrouwelijke Essevee-fans plaats in de spionkop van het Regenboogstadion. Daarmee werd het record van de Rode Duivels (1.100 vrouwen, tegen Servië in 2013) ruim verbroken. Een feestelijk gebeuren dat onze videoman niet zomaar kon laten passeren, en dus waagde hij zich voor bovenstaande reportage tussen het vrouwelijke geweld in de tribune. Zo bleek dat ook oestrogeen de decibelmeter flink de hoogte injaagt.