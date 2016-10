Herboren Lokeren klopt Kortrijk na pareltje Coelho met 2-1

Marie Rutsaert

1/10/16 - 22u20

© photo news.

Lokeren krijgt verdiend drie punten na een dominante demonstratie tegen Kortrijk. In de eerste helft kwam de thuisploeg niet tot scoren. De tweede helft bracht verlossing in de vorm van twee doelpunten. Coelho en Miric redden zo (voorlopig) het vel van coach Leekens. Kortrijk kon in de slotminuten nog aansluiting vinden dankzij Gigot.