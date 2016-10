Diedhiou nekt onmachtig Eupen in degradatieduel met hattrick (1-4)

Door: Maarten Vanbergen

Moeskroen heeft het degradatieduel van dit weekend gewonnen. Het neemt de drie punten na een simpele 1-4 zege mee naar Henegouwen. De ploeg van De Boeck kwam snel op voorsprong, maar zag Onyekuru al vroeg gelijk maken. Moeskroen kwam op een diefje weer op voorsprong, maar diepte de score nadien nog uit met beter voetbal. Gent-huurling Diédhiou scoorde drie doelpunten.

De eerste helft begon veelbelovend. Na amper drie minuten zette Diedhiou Moeskroen al op voorsprong. Van Crombrugge werkte het leer slecht weg en dat resulteerde in een snelle tegenaanval. Nadien nam de thuisploeg het spel over en kon het ook scoren. Onekuru kon na een kwartier de gelijkmaker binnenleggen. Hij nam de bal met een gelukje mee, maar werkte proper in de hoek af.



Moeskroen kwam niet meer in het spel voor, maar scoorde kort voor rust via Stojanovic toch een knappe goal. Mohamed kon Trezeguet vinden en de Egyptenaar kon Stojanovic knap aanspelen.



In de tweede helft was Eupen nergens meer en dat uitte zich in tegendoelpunten. Diédhiou scoorde na tien minuten in de tweede helft met het hoofd op een mooie voorzet van Tirpan.



In het slot kon de thuisploeg helemaal niets meer klaarspelen en wist de Gent-huurling een hattrick te maken.