Charleroi roept zegereeks Essevee een halt toe, Leye mist vanop de stip

Geen vierde opeenvolgende zege voor Zulte Waregem. De fusieclub morste tegen Charleroi met de kansen en betaalde daar twee dure punten voor. Leye kreeg de kans om Essevee een 12 op 12 te bezorgen, maar faalde vanop de stip (1-1).

Maar liefst 1.151 vrouwen had Zulte Waregem uitgenodigd voor de partij tegen Charleroi, een record. Zij zagen de match maar traag op gang komen. Leye toonde zich de gevaarlijkste man in de openingsfase, maar duwde naast. Essevee nam de match volledig in handen en zag zijn dominantie ook uitbetaald worden in een doelpunt. Derijck verlengde een hoekschop tegen de touwen. Zijn derde al dit seizoen, niet slecht voor een centrale verdediger. Charleroi kon slechts één keer op doel trappen, en dan nog niet eens tussen de palen. Steppe zag het allemaal graag gebeuren.



Met goede moed kwam Charleroi de kleedkamers uit en het kreeg al snel loon naar werken. Na een lichte duw van Derijck ging de bal op de stip. Bedia miste niet en knalde de 1-1 op het bord. Luttele minuten later wees de ref opnieuw naar de stip, dit keer aan de overkant. Penneteau koos de goede hoek uit en hield Leye van een goal. Een misser die Zulte Waregem de zege kostte.



