"Roef mag best een sessie van de stemcoach bijwonen om zijn stembanden wat op te krikken"

Column Jan Mulder Saint-Étienne, stadion De Heksenketel, donderdag. We tellen de 94ste minuut van Saint-Étienne - Anderlecht. Stand: 0-1. Bram springt omhoog om de bal weg te koppen, Davy vertrouwt het niet, komt overbodig en ver zijn doel uit en probeert voor de zekerheid te stompen. Mis. Davy loopt Bram ondersteboven. Bram kan de eenvoudige bal niet wegwerken en Roux schuift de gelijkmaker erin.

Na de zwijgende eenakter met Roef en Nuytinck lazen we berichten over de communicatie en het gebrek aan een stemcoach in de staf. De keeper zou wel tegen Nuytinck hebben geroepen, edoch te zacht. Bram had niks gehoord, het lawaai in het stadion was te groot.



De fans van Saint-Étienne hebben wél een stemcoach. Verstandig beleid. Niks monotone liederen en leuzen, gewoon dom lawaai maken en de tegenstander intimideren met orkanen van geluid. In het oude St. James' Park van FC Newcastle wilde ik vlak voor de aftrap eens wat tegen Paul Van Himst zeggen. "Ik ga meteen diep" of zo. Ik begon dus "diep" te schreeuwen. Paul stond een halve meter van me af en gebaarde met de schouders dat hij me niet verstond. Even later was het 3-0 voor de Eksters. Dom kabaal helpt een thuisclub.



Schaf de liedjes af. Ik zou de stemcoach dus vooral inzetten voor de fans, Anderlecht. En Davy mag best een sessie bijwonen om zijn stembanden ook op te krikken. Wat roépt een keeper trouwens wanneer hij een verdediger kenbaar maakt dat hij de bal vangt of stompt? 'Los'? 'Ik'? 'Laat maar'? In een heksenketel zijn dat schamele woordjes. Ik zou in de plaats van Roef kiezen voor het wachtwoord 'Rrroeffff'. Of 'Knérp!' Anderlecht hield zich, tot die laatste minuut dan, kranig in Saint- Étienne en gaat zondag met vertrouwen naar Sclessin.



