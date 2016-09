Gerkens schenkt STVV in minuut 94 eerste punt op verplaatsing

video De nul is weg bij Sint-Truiden. Diep in de extra tijd bezorgde Gerkens met een ultieme gelijkmaker de Kanaries het eerste punt buitenshuis (2-2). Oostende is zijn perfect rapport in de eigen Versluys Arena kwijt.

Franck Berrier mocht voor het eerst dit seizoen aan een competitiewedstrijd beginnen . De Fransman moest Oostende de offensieve impulsen geven om STVV, dat ondanks een goede wedstrijd op de vorige speeldag in extremis onderuit ging tegen AA Gent, opzij te zetten. De match kon niet beter beginnen voor de kustploeg. Na vijf minuten werd Capon gehaakt in de zestien en na overleg met zijn grensrechter legde scheidsrechter Bram Van Driessche de bal op de stip. Cyriac twijfelde niet en zette Dutoit op het verkeerde been. STVV herstelde zich met mondjesmaat van die dreun en klom verdiend op gelijke hoogte toen een vrije trap van Peeters voorbij alles en iedereen in doel waaide. Lang konden de Kanaries niet genieten van die gelijkmaker. Amper één minuut later duwde Musona de 2-1 tegen de touwen.



Ivan Leko greep in bij de rust en bracht Tchenkoua in de ploeg voor Swers. De invaller zorgde meteen voor meer schwung op rechts, maar tot echte kansen leidde dat niet. Proto was de hele tweede helft zo goed als werkloos. Enkel wat afstandsschoten en afgeweken ballen zorgden voor dreiging. En Oostende? Dat had de match onder controle, maar was voorin niet efficiënt genoeg. Cyriac zag Dutoit uitpakken met een prima redding. KVO leek op weg naar een 15 op 15 in eigen huis, maar een perfect aangesneden vrije trap van Peeters besliste daar in minuut 94 anders over. Invaller Gerkens duwde de 2-2 voorbij Proto in doel en kreeg de Versluys Arena stil. STVV heeft zijn eerste punt op verplaatsing te pakken.



