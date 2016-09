Marcq blijft langer bij Charleroi

Door: redactie

30/09/16

Damien Marcq. © photo news.

Damien Marcq heeft een nieuw contract bij Sporting Charleroi ondertekend en heeft zijn lot tot eind 2020 aan dat van de Henegouwers verbonden. Dat maakten de Carolo's bekend op de clubwebsite.

De Franse verdedigende middenvelder streek in juni 2013 neer in Charleroi en tekende er toen een contract voor twee jaar met een optie op een bijkomend seizoen. De 27-jarige Fransman, een voormalige belofte-international, kwam toen over van het Franse Caen, dat hem in 2010 van zijn jeugdclub Boulogne overgenomen had.



Marcq en Charleroi moeten morgen (18u) op de negende competitiespeeldag op bezoek bij leider Zulte Waregem.