Kijk eens aan: één Belgisch toptalent mag dromen van prestigieuze 'Golden Boy'

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 13u30

Met 40 zijn ze, de genomineerden voor een prestigieuze voetbaltrofee die het grootste Europese voetbaltalent jonger dan 21 beloont. En er is een Belg die kans maakt op de befaamde 'Golden Boy'. Youri Tielemans is de gelukkige, de 19-jarige middenvelder van Anderlecht prijkt trouwens samen met een andere opvallende naam op de shortlist, die van Leon Bailey (RC Genk).

Het is de Italiaanse krant 'Tuttosport' die de lijst met kanshebbers op de prestigieuze onderscheiding voor jonge talenten werelkundig maakte. De verkiezing zelf vindt plaats in december en 30 journalisten van vooraanstaande Europese media mogen hun stem uitbrengen om te bepalen wie nu hét gouden toptalent van het jaar is. Youri Tielemans is er dus bij en is meteen ook de enige landgenoot die kans maakt op de mooie prijs. Al prijken er nog mooie namen op de shortlist, zoals die van het Jamaicaanse raspaardje Leon Bailey van RC Genk. Nog meer Belgisch getinte inbreng dus.



Ronkende erelijst

Voorts komen we ook bekende koppen als Kingsley Coman (Bayern), Leroy Sané (Schalke), Dele Alli (Tottenham), Moussa Dembélé (Celtic), Kelechi Iheanacho (Man City), Alex Iwobi (Arsenal) en Marcus Rashford (Man United) tegen. Pittige concurrentie dus voor Tielemans. Vorig jaar ging de award -zeg maar de gouden bal voor beloften- naar de Franse aanvaller Anthony Martial van Manchester United. Ook kleppers als Paul Pogba, Raheem Sterling, Isco, Mario Götze en Mario Balotelli mochten zich in het verleden 'Golden Boy' noemen.