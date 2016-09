Pro League ontvouwt eerstdaags actieplan tegen gokkende voetballers

Door: redactie

28/09/16 - 19u02 Bron: Belga

Vooral Olivier Deschacht riskeert een zware straf. © belga.

Ludwig Sneyers, CEO van de Pro League, heeft vandaag aangekondigd dat er een actieplan in de maak is om het gokken onder voetballers onder controle te krijgen. "De belangrijkste betrachting is het onmogelijk maken voor spelers om te gokken op eigen wedstrijden", benadrukte Sneyers.

"Het actieplan, dat binnenkort naar buiten zal worden gebracht en dat een samenwerking zal zijn tussen de Pro League, de clubs, de Kansspelcommissie en de sector, steunt op drie belangrijke pijlers", opende Sneyers. "Ten eerste moeten de regels ge├╝niformiseerd worden. Op dit moment is er immers te veel onduidelijkheid over wat kan en wat niet kan. Ten tweede moet er werk gemaakt worden van preventie op elk niveau. Zowel jeugdploegen als amateurs als profvoetballers moeten gesensibiliseerd worden. Als er dan voldoende preventie is geweest, dan mag er achteraf ook een strengere sanctie volgen als er toch een inbreuk wordt vastgesteld."



"Ten slotte moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met de sector", legde CEO van de Pro League uit. "We hebben in het begin van het jaar (na het onderzoek naar OH Leuven-spelers Riou en Reynaud, nvdr.) al de informatie gevraagd. Die hebben we nu verkregen. We zijn overeengekomen dat dat sneller moet gaan. Ons doel moet zijn om het onmogelijk te maken voor spelers om te gokken op hun eigen wedstrijden."



Afgelopen weekend bracht de Pro League naar buiten dat spelers Olivier Deschacht (Anderlecht), Knowledge Musona (Oostende), Laurent Henkinet (Waasland-Beveren) en Tuur Dierckx (Antwerp, ex-Club Brugge) gegokt zouden hebben op hun eigen wedstrijden. Henkinet werd intussen al ontslagen door Waasland-Beveren. Deschacht zou de zwaarste straf moeten vrezen, zo melden de kranten van Mediahuis vandaag. De Anderlecht-verdediger is de enige speler die ingezet heeft op een nederlaag van zijn eigen team. Hij zou 50 euro ingezet hebben op het 0-5 verlies in een thuismatch tegen PSG in oktober 2013. De verdediger riskeert een boete van 600 tot 600.000 euro, een celstraf tot vijf jaar en een schrapping van de bondslijsten. Hij beweert zelf dat zijn broer Xavier het gokaccount gebruikte.