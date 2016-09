Gokgedrag kent eerste slachtoffer: Waasland-Beveren ontslaat Henkinet

Door: Michaël Vergauwen & Mike De Beck

Hoewel Waasland-Beveren eergisteren nog meldde de zaak rond Laurent Henkinet nog wat af te wachten, is de eersteklasseclub vandaag wel tot actie overgegaan. Nadat hun 24-jarige doelman werd vermeld in een onderzoek rond gokken hebben de Waaslanders beslist om Henkinet te ontslaan. Voorzitter Dirk Huyck heeft het puur menselijk erg zwaar met die beslissing.

De speler heeft bovendien de club hiervan op geen enkel ogenblik zelf ingelicht hetgeen een bijkomende reden was voor de club om deze beslissing te nemen klinkt het in een officieel statement van de club. © belga.

"De raad van bestuur van Waasland Beveren heeft gisteren na rijp beraad besloten om de samenwerking met Laurent Henkinet onmiddellijk te beëindigen", klinkt het in een mededeling op de website van Waasland-Beveren. "Na grondig onderzoek is gebleken dat Laurent Henkinet zware contractuele fouten heeft gemaakt die de samenwerking onmiddellijk definitief onmogelijk maakt."



"Gegokt op eigen ploeg"

Net als Olivier Deschacht (Anderlecht), Knowledge Musona (KV Oostende) en Tuur Dierckx (Antwerp) werd het Belgische sluitstuk van Waasland-Beveren genoemd in een lopend onderzoek rond het gokken op wedstrijden. "In het licht van de recente berichtgeving werd vastgesteld dat Laurent Henkinet gegokt heeft op zijn eigen ploeg op een wedstrijd waarin hij zelf opgesteld stond hetgeen niet alleen contractueel verboden is doch ook indruist tegen de geldende reglementering en de deontologie", vertelt de verklaring nog.



"Niet ingelicht"

Er werd een proces verbaal opgesteld, maar Henkinet stapte er niet mee naar zijn club. Er werd hem dan ook verteld dat de zaak geseponeerd zou worden. "De speler heeft bovendien de club hiervan op geen enkel ogenblik zelf ingelicht hetgeen een bijkomende reden was voor de club om deze beslissing te nemen."



