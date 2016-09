Deschacht nog dieper in de problemen: "Zette in op verliespartij van Anderlecht"

Door: redactie

28/09/16

De storm rond de gokaffaire van Olivier Deschacht is nog niet gaan liggen. Er komen steeds meer en meer details vrij over de hele situatie en die zien er niet al te best uit voor de verdediger van Anderlecht. Volgens de Gazet Van Antwerpen zette het icoon van paars-wit 50 euro in op de 0-5-nederlaag van Anderlecht tegen Paris Saint-Germain in de Champions League.